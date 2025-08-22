ไนจีเรียเนรเทศชาวต่างชาติ 102 คน ฐานก่อการร้ายทางไซเบอร์-ฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ว่า ทางการไนจีเรียเนรเทศชาวต่างชาติ 102 คน ซึ่งรวมถึงชาวจีน 60 คน และชาวฟิลิปปินส์ 39 คน ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่อการร้ายทางไซเบอร์ และฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (อีเอฟซีซี) ของไนจีเรีย ระบุในแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ชาวจีน 50 คน อยู่ในกลุ่มผู้ถูกเนรเทศล่าสุด ซึ่งรวมถึงชาวตูนิเซีย 1 คน
