รบ.เผยผลกวาดล้างบุหรี่เถื่อน เหลือขายผ่านออนไลน์ไม่ถึง 20% แล้ว

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานเสวนา ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม จากเดิมมีร้านค้าวางขายเกลื่อนกว่า 1 พันแห่ง แต่ปัจจุบันปิดไปหมดแล้ว และแม้พยายามหลบเลี่ยงขายผ่านออนไลน์ แต่รัฐบาลตามปราบปรามจริงจัง จนภาพรวมเหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ รัฐบาลยังขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยสอดส่อง ตลอดจนเพิ่มเครื่องมือตรวจจับการลักลอบตามแนวชายแดน ทั้งเพิ่มเครื่องเอกซเรย์ของกรมศุลกากร และใช้ระบบอีเกิลอายอีกด้วย
