xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +8.60 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 37,999.28 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,253.39 จุด ปรับขึ้น 8.60 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.69 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 37,999.28า ล้านบาท