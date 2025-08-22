xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยที่หนองจอก ต่อเนื่องฉะเชิงเทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหนองจอก ต่อเนื่อง จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่