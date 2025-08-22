xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่าน TikTok kbankgdvbvb ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 2 ล้านบาท ผ่านบัญชี TikTok ชื่อ kbankgdvbvb นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง แจ้งเตือนว่า บัญชี TikTok ชื่อ kbankgdvbvb ไม่ใช่ของธนาคารกรุงไทย โดยบัญชีดังกล่าว แอบอ้างนำโลโก้ของธนาคารไปใช้ และข้อมูลที่เผยแพร่โดยบัญชีนั้น เป็นข้อมูลปลอม ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ