ยธ.ร่วม ป.ป.ส.จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 10 น้ำหนักรวมกว่า 26.04 ตัน

วันนี้ (22 ส.ค.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 10 ที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ โดยมี นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
การทำลายครั้งนี้ มีน้ำหนักยาเสพติดรวมกว่า 26.04 ตัน จาก 1,304 คดี ประกอบด้วย ยาบ้ากว่า 139 ล้านเม็ด ยาไอซ์กว่า 6 ตัน และยาเสพติดชนิดอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
การทำลายครั้งนี้ มีน้ำหนักยาเสพติดรวมกว่า 26.04 ตัน จาก 1,304 คดี ประกอบด้วย ยาบ้ากว่า 139 ล้านเม็ด ยาไอซ์กว่า 6 ตัน และยาเสพติดชนิดอื่น ๆ อีกจำนวนมาก