ญี่ปุ่นเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ก.ค.68 โต 3.1%

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น เปิดเผยวันนี้ (22 ส.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารสด ปรับตัวขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากที่เพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาพลังงานชะลอตัวลง
อย่างไรก็ดี ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนกรกฎาคม ยังคงสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำหนดไว้ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า BOJ อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปี 2568 นี้
