สื่อนอกต่างตีข่าวยกฟ้อง "ทักษิณ" คดีหมิ่นฯ แต่ยังต้องเผชิญอีก 2 คดีใหญ่

สื่อต่างประเทศหลายสำนัก ต่างรายงานข่าววันนี้ (22 ส.ค.) ว่า ศาลอาญายกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในคดี ม.112 จากกรณีที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 โดยบีบีซี ระบุว่า คดีการฟ้องร้องนายทักษิณครั้งนี้ ดูอ่อนเกินไป และผลตัดสินที่ออกมาทำให้กลุ่มผู้สนับสนุน และตระกูลชินวัตรโล่งใจได้บ้าง แต่ทั้ง นายทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร ยังต้องเจอกับอีกสองคดีใหญ่อีกในเร็วๆ นี้ คือคดีคลิปเสียงการสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร และ สมเด็จฯ ฮุน เซน และคดีป่วยทิพย์ที่ชั้น 14 เป็นเวลา 6 เดือน ของ นายทักษิณ ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจทำให้ นายทักษิณ ต้องกลับไปรับโทษจำคุกอีกครั้ง
ขณะที่ สำนักข่าวซีเอ็นเอ สื่อของสิงคโปร์ ระบุว่า ผลการตัดสินครั้งนี้ มีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเผชิญกับปัญหามากมาย ซึ่งทำให้เรื่องคะแนนความนิยมลดลง ทั้งเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชา หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจถดถอย การท่องเที่ยวที่ชะลอตัว และความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ส ระบุว่า แม้ นายทักษิณ จะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลอย่างเป็นทางการ แต่เขายังคงมีบทบาททางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และถูกมองว่าเป็นผู้มีอำนาจเบื้องหลังพรรคเพื่อไทย ที่นำโดย น.ส.แพทองธาร บุตรสาว ซึ่งกำลังเสียคะแนนความนิยม และอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่ง
