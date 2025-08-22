PTWC เผยเหตุแผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์ในช่องแคบเดรก ไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ

ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิก (PTWC) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฮาวาย สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ไม่มีความเสี่ยงเกิดคลื่นสึนามิ หลังเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ในบริเวณช่องแคบเดรก (Drake Passage) ระหว่างทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอนตาร์กติกา เมื่อคืนนี้ (21 ส.ค.) เวลา 23.16 น. หลังแจ้งออกคำเตือนในช่วงเวลาสั้นๆให้ระวังคลื่นสึนามิในแถบชายฝั่งของชิลี
ด้านสำนักธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ได้ปรับลดความแรงของเหตุแผ่นดินไหวลงมาที่ 7.5 จากเดิมขนาด 8 ลึกใต้ดิน 44 กิโลเมตรมีศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองอูซัวยา เมืองเอกของรัฐติเอร์ราเดลฟูเอโก อาร์เจนตินา ไปทางตะวันออกเฉียงใต้กว่า 700 กิโลเมตร สำหรับเมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 57,000 คน
