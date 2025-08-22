xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +11.40 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 24,220.81 ล.

22 ส.ค.

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ส.ค.) ดัชนี set INdex เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,256.19 จุด ปรับขึ้น 11.40 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.92 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 24,220.81 ล้านบาท