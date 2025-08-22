ศบ.ทก.ประณามกัมพูชาใช้เด็ก-เยาวชนจัดฉากสร้างเรื่องทุ่นระเบิด PMN-2

นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศบ.ทก. กรณีคลิปวิดีโอที่นำเด็กชาวกัมพูชา มาพูดเรื่องทุ่นระเบิด PMN-2 และประเด็นการหาประโยชน์และการนำเด็กและเยาวชนมาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ว่า ประเทศไทยขอประนามอย่างรุนแรง ต่อการนำพลเรือนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สตรีและคนพิการ มาเป็นเครื่องมือปลุกปั่นสร้างความตรึงเครียด หรือเป็นเกาะกำบังในสถานการณ์ขัดแย้งต่าง ๆ ไม่ว่าด้วนอาวุธ หรือในโลกดิจิทัลและการศึกษา
การกระทำเช่นนี้ไม่เป็นเพียงน่าละอาย แต่ยังเป็นการลดทอนคุณค่าการเป็นมนุษย์ของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการปกป้อง ไม่ใช่ผลักไปอยู่แถวหน้าเพื่อรับผลกระทบแทนผู้ใหญ่ ย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดการจัดฉากในกลุ่มคนเหล่านี้ ให้ออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์และให้อยู่ในแนวหน้า อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นกรณีทหารกัมพูชาใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานที่มั่น รวมถึงกรณีเด็กคนชราและคนพิการในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ที่กลายเป็นด่านหน้าในพื้นที่ โดยมีการวางรวดหนาม เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าขาดการไตร่ตรองความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง เป็นการกระทำที่อารยประเทศย่อมเห็นชัดว่าไม่ต่างอะไรกับการใช้อนาคตของชาติมาปิดบังความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
