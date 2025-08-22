"บิ๊กเต่า" นำกำลังจับ ปลัด อบจ.มุกดาหาร ปมทุจริตรีดทรัพย์ผู้รับเหมา 4 ข้อหา

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง ผกก.3 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ ,ข่มขืนใจให้บุคคลอื่นมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยจับกุมตัวได้ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สืบเนื่องจากได้มี ตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ บก.ปปป. ว่า ถูก ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึง ปลัด อบจ.มุกดาหาร ข่มขู่เรียกเงินแลกกับเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ก่อนหน้านี้ บริษัทดังกล่าวได้ชนะประมูลทำสัญญารับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกับ อบจ.มุกดาหาร รวม 7 โครงการ มูลค่า 12,773,000 บาท โดยมี ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัด อบจ.มุกดาหาร เป็นผู้ลงนาม
