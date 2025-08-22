xs
อาดิดาส ขอโทษชุมชนพื้นเมืองเม็กซิโก หลังแบบรองเท้าแตะลอกเลียนวัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก วันนี้ (22 ส.ค.) ว่า อาดิดาส บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬายักษ์ใหญ่ระดับโลกของเยอรมนี ขอโทษชุมชนชาวพื้นเมืองในเม็กซิโก กรณีใช้รองเท้าแตะแบบดั้งเดิมของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจ หลังรัฐบาลเม็กซิโก และประธานาธิบดีคลอเดีย ไชน์บาว์ม ผู้นำเม็กซิโก ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก

ทั้งนี้ ทางการเม็กซิโกตำหนิสินค้ารุ่น Oaxaca Slip-On หรือ วาฮากา สลิป-ออน ที่คล้ายคลึงกับรองเท้าแตะแบบฮัวราเช ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองในประเทศ โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลเม็กซิโก เคยกล่าวว่า กำลังเรียกร้องค่าชดเชยจากอาดิดาส