xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกเล็กน้อยที่จตุจักร แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยเขตจตุจักร เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนรวมวัดได้ที่เขตบางแค 0.5 มิลลิเมตร