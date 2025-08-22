"ภูมิธรรม" ยันจ่ายชดเชยผู้รับผลกระทบชายแดน เป็นการจ่ายตามระเบียบเดิม

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงค่าเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ถูกมองว่าไม่สมเหตุสมผล ว่า เป็นเพียงจุดเล็กๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป เพราะเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้ว จึงพยายามฝ่ากฎระเบียบด้วยการมีมติใหม่ๆออกมา
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องเริ่มต้นที่กฎระเบียบก่อน ขออย่าไปดูเรื่องการชดเชยค่าสังกะสี 73 บาท เพราะกำลังเพิ่มขั้นตอนต่างๆ พร้อมยืนยันว่า การจ่ายชดเชยในครั้งนี้เป็นการจ่ายโดยใช้ระเบียบข้อบังคับเดิม แต่หากอะไรที่ดูแล้วสามารถเพิ่มให้ได้ และชัดเจนว่าเกิดจากเหตุนอกประเทศที่ปะทะกันรุนแรง จนเป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิต และทรัพย์สินจะดูแลให้ เพราะการแก้ตรงนี้พิเศษกว่าที่อื่น
