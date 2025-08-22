xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ อุณหภูมิ 30 องศาฯ ไม่มีฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูิมิที่สำนักการระบายน้ำ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์