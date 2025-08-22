xs
ราคาทอง ครั้งที่ 2 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 11:42 น. (ครั้งที่ 2) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,500.00 บาท รับซื้อ 51,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,300.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,376.68 บาท