ปภ.เชียงรายเตรียมรับมืออุทกภัย คาดฝนตกหนักต่อเนื่อง เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากร่องมรสุม และหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม รวมทั้งสิ้น 3 อำเภอ 6 ตำบล 8 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 55 ครัวเรือน ถนน 5 อาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
สำหรับแนวโน้มนั้น คาดว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ต้องเฝ้าระวังสภาวะฝน/ฝนฟ้าคะนอง ที่ตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม
ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์ กำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอ
