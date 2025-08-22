"สมชาย" ชี้คดี "แพทองธาร" ที่ศาลฯ นัดวินิจฉัย 29 ส.ค.นี้ เป็นไปตามกระบวนการ กม.

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ว่า อย่างที่เคยบอก น.ส.แพทองธาร ทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน การรักษาอธิปไตยของคนไทยทุกคน รวมถึงตัวท่านด้วย ในฐานะผู้นำประเทศต้องรักษาเต็มที่อยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียดินแดน เพราะทหารดูแลอยู่ แต่เมื่อเกิดเรื่องมาแล้ว ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายตราไว้ พร้อมย้ำว่า หากศาลว่าอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้น