รมว.กษ.ประชุมเตรียมรับมือจีนสุ่มตรวจสารซัลเฟอร์ในลำไย หวังลดกระทบส่งออก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัคราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ทางการจีนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจ จากค่ามาตรฐานที่กำหนดในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ลงนามเมื่อปี พ.ศ.2547 ว่า สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในลำไย ที่เนื้อไม่เกิน 50 mg/kg แต่อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีการยกระดับมาตรฐานสุ่มตรวจสารซัลเฟอร์ ทั้งเนื้อและเปลือก แทนการตรวจเฉพาะเนื้อ ซึ่งจากการที่ยังไม่มีหนังสือจากทางการจีน จึงถือเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเจรจาเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบต่อลำไยตะวันออกที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆ นี้กว่า 3 หมื่นตัน