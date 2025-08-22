ศาลฯ สั่งยกฟ้อง! "ทักษิณ ชินวัตร" คดีหมิ่นสถาบัน ม.112

วันนี้ (22 ส.ค.) ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิด ฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบันฯ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ศาลได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ และจำเลย โดยนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความนายทักษิณ นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือนายทักษิณ ชินวัตร นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรมเข้าเบิกความ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.40 น. มีรายงานว่า ศาลสั่งยกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร คดี ม.112
ศาลได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ และจำเลย โดยนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความนายทักษิณ นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือนายทักษิณ ชินวัตร นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรมเข้าเบิกความ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.40 น. มีรายงานว่า ศาลสั่งยกฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร คดี ม.112