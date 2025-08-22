xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +2.85 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,240.86 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ส.ค.) ดัชนี Set INdex เปิดตลาดที่ระดับ 1,247.64 จุด ปรับขึ้น 2.85 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.23 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,240.86 ล้านบาท