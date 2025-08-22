จีนประกาศค้นพบแหล่งก๊าซจากชั้นหินดินดานขนาดใหญ่ที่หูเป่ย์

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน วันนี้ (22 ส.ค.) ว่า ซิโนเปค หนึ่งในสามบริษัทน้ำมันใหญ่ที่สุดของจีน ประกาศการค้นพบแหล่งก๊าซจากชั้นหินดินดานที่มีปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วมากกว่า 165,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ในแหล่งก๊าซที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างมณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของประเทศ กับเทศบาลนครฉงชิ่ง ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นการพบแหล่งก๊าซชั้นหินดินดานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจีน และตั้งชื่อว่าแหล่งก๊าซชั้นหินดินดาน หงซิง
ซิโนเปค ระบุในรายงานว่า แหล่งก๊าซชั้นหินดินดานสำรองที่แหล่งก๊าซหงซิง อยู่ที่ระดับความลึก 3,300-5,500 เมตร โดยมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาสลับซับซ้อน ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากในแง่การสำรวจและพัฒนา
