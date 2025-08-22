จับตา! ศาลฯ พิพากษาคดี "ทักษิณ" หมิ่นสถาบันฯ ปมสัมภาษณ์พาดพิงเบื้องสูง 10 โมงเช้านี้

วันนี้ (22 ส.ค.) เวลา 10.00 น. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำ อ.1860/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยในความผิด ฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อปี 2558 นายทักษิณ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิง ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ซึ่งนายทักษิณ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว ซึ่งศาลอาญาได้สืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลย จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และนัดฟังคำพิพาษาคดีวันนี้
โดยคดีนี้ฝ่ายนายวิญญัติ ชาติมาตรี ทนายความนายทักษิณ จำเลย ได้นำพยานเข้าสืบหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ รวม 3 ปาก คือนายทักษิณ ชินวัตร นายวิษณุ เครืองาม อดีต รองนายกรัฐมนตรี และนายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดกระทวงยุติธรรมเข้าเบิกความ โดยนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความมั่นใจในพยานหลักฐานที่นำมาหักล้างและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม
