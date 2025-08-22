xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,350 บ.

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 09:07 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,550.00 บาท รับซื้อ 51,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,350.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,422.16 บาท