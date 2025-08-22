NHC คาดอิทธิพลพายุเฮอริเคนเอรินอยู่ต่อเนื่องอีก 2-3 วัน น้ำท่วมบางพื้นที่

ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติ (NHC) ของสหรัฐฯ รายงานว่า พายุเฮอริเคนเอริน มีความรุนแรงในระดับ 2 ยังมีความเร็วลมลดลงจาก 105 ไมล์ต่อชั่วโมง เหลือ 100 ไมล์ต่อชั่วโมง ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา พายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 18 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากแหลมแฮตเทอราส รัฐนอร์ทแคโรไลนาไปทางตะวันออกประมาณ 260 ไมล์ คาดการณ์ว่าพายุจะค่อยๆ ลดกำลังลง ขณะที่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและออกห่างจากชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกามากขึ้น แต่คาดว่าอิทธิพลของพายุจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยอีก 2-3 วัน โดยจะยังมีน้ำท่วมในบางพื้นที่
ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NWS) ประกาศเตือนเรื่อง คลื่นลมและกระแสน้ำย้อนที่เป็นอันตรายบริเวณชายฝั่งตะวันออกในอีก 2-3 วันข้างหน้า ขอให้ผู้ที่ไปเที่ยวชายหาดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยงานท้องถิ่น และสังเกตธงเตือนที่ชายหาด
