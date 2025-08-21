มูลนิธิกระท่อมพระสิริเผยช่วงวิกฤต "หลวงพ่ออลงกต" เคยร่วมระดมทุนหาที่ดินใหม่ให้

นางสาวพรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์ หรือบ้านพักรักษ์เพื่อน ภายใต้มูลนิธิกระท่อมพระสิริ เปิดเผยว่า มูลนิธิกระท่อมพระสิริก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดย Sandy Trepiccione เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ต่อมา นางสาวพรสวรรค์ ขันแก้ว ผู้ก่อตั้งบ้านพักรักษ์เพื่อน ซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆ ในบางละมุง ที่ให้ที่พักและอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และวัณโรค ได้เข้ามาสานต่องานกับมูลนิธิ แต่ในช่วงที่ศูนย์ตั้งอยู่บริเวณซอยชัยพรวิถี 29 กลับประสบปัญหาถูกชุมชนต่อต้าน ทำให้ต้องหาพื้นที่ใหม่ ช่วงเวลานั้น หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ระดมทุนจัดหาที่ดินใหม่จนสามารถย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เนื้อที่รวมกว่า 2 ไร่ แบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิ 1 ไร่ และของเทศบาลอีก 1 ไร่ ซึ่งเปิดใช้ดูแลผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านการดูแลผู้ป่วย มูลนิธิเปิดให้เข้าพักชั่วคราว 3-6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้โอกาสผู้ป่วยรายใหม่เข้าใช้บริการ แต่ก็มีบางรายที่ไม่มีญาติหรือที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยอยู่ต่อแม้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ปัจจุบันมีผู้ป่วยในความดูแล 35 คน แบ่งเป็นชาย 20 คน หญิง 15 คน และยังมีผู้ป่วยรอคิวอีกเกือบ 40 คน ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสฟรีตามโครงการของรัฐ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ยานอกบัญชีหลักหรือมีโรคแทรกซ้อน ซึ่งผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขณะเดียวกัน มูลนิธิยังคงพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง หรือจัดกิจกรรมเลี้ยงข้าว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และการดำเนินงานต่างๆ
ทั้งนี้ แม้จะเคยเผชิญกระแสต่อต้านและข่าวดราม่าในอดีต แต่สิ่งสำคัญคือการยืนหยัดช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและผู้ใจบุญที่ยังคงให้การสนับสนุน จนมูลนิธิกระท่อมพระสิริสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี
