สภาพจราจร ถ.พหลโยธิน เย็นนี้ ปริมาณรถหนาแน่นทั้ง 2 ฝั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานสภาพจราจรวันนี้ (21 ส.ค.) เวลา 17.53 น. ว่า ถนนพหลโยธิน หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีรถติดขัดหนาแน่นทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งขาเข้า ท้ายแถวอยู่หน้าวัดคุณหญิงส้มจีน ส่วนขาออก ท้ายแถวอยู่หน้าไทวัสดุ รังสิต