แผ่นดินไหว 2.5 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่าง อ.แม่ฮ่องสอน 168 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ มีความลึกราว 10 กิโลเมตร ซึ่งห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 168 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย