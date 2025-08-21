xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -3.34 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 48,988.38 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (21 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,244.79 จุด ลดลง 3.34 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.27 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 48,988.38 ล้านบาท