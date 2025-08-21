ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.ล.ต.เปิดเว็บฯ ชวนลงทุนนั้น ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ก.ล.ต.เปิดเว็บไซต์ชวนผู้สนใจสมัครเข้าลงทุนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เตือนว่า เว็บไซต์ดังกล่าว เป็นมิจฉาชีพ โดยนำโลโก้ของ ก.ล.ต. ไปแอบอ้างใช้ประกอบบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ลงทุนสนใจสมัครเข้าลงทุน ซึ่ง ก.ล.ต.ยืนยันว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
