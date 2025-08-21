ทร.รับมอบปืนใหญ่สนาม 155 มม.จากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ วงเงินกว่า 900 ล.

วันนี้ (21 ส.ค.) พล.ร.อ. ณัฐพล เดี่ยววานิช ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) จากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม โดยมีพลเรือตรี ทวี วงศ์วาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ
โครงการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างกำลังรบหลักของกองทัพเรือ และการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก สำคัญในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม.แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาอำนาจอธิปไตยทางบกของประเทศ
สำหรับการจัดหาในครั้งนี้เป็นการผูกพันงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2566 - 2568 รวม 3 ปี โดยให้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยจัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณแทน กองทัพเรือ ในวงเงิน 929,486,100.00 บาท
โครงการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม. แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างกำลังรบหลักของกองทัพเรือ และการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก สำคัญในการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดหาปืนใหญ่สนามขนาด 155 มม.แบบอัตราจรล้อยาง (ATMG) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาอำนาจอธิปไตยทางบกของประเทศ
สำหรับการจัดหาในครั้งนี้เป็นการผูกพันงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2566 - 2568 รวม 3 ปี โดยให้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยจัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณแทน กองทัพเรือ ในวงเงิน 929,486,100.00 บาท