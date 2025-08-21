สพฐ.ร่วมหอการค้าพิจิตร-มูลนิธิใจกระทิง MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระหว่าง หอการค้าจังหวัดพิจิตร มูลนิธิใจกระทิง กับ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร (สพป.พิจิตร) เขต 1, เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (สพม.พิจิตร) รวมจำนวน 24 โรงเรียน ร่วมด้วย นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวนุชรี อยู่วิทยา รองประธานมูลนิธิใจกระทิง นายจาตุรนต์ เหลืองสว่าง ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งผู้บริหารมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ห้องประชุมแฮปปี้คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การค้าแฮปปี้ พลาซ่า จังหวัดพิจิตร
นายภูธร กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School Project ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือในรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การยกระดับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการศึกษาที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จากการที่เครือข่ายการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดต้นแบบการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
