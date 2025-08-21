"มาลี" แถลงกัมพูชาไม่หนุนแพร่ข้อมูลเท็จ ชี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อสาธารณชน

พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงข่าวว่า กัมพูชาไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ รวมถึงการแบ่งปันหรือผลิตข่าวปลอม โดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะไม่ช่วยลดความตึงเครียด แต่ยังทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึกของสาธารณชน และยังไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสันติอีกด้วย
โฆษกกระทรวงกลาโหมฯ ย้ำถึงข้อเรียกร้องของกัมพูชา ที่ต้องการให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลง โดยการส่งตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวอยู่กลับคืนมาให้กัมพูชา
โฆษกกระทรวงกลาโหมฯ ย้ำถึงข้อเรียกร้องของกัมพูชา ที่ต้องการให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลง โดยการส่งตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวอยู่กลับคืนมาให้กัมพูชา