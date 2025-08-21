DIT ตรวจสอบร้าน“เจ๊ไฝ”ผิดฐานไม่ปิดป้ายแสดงราคาไข่เจียวปูพิเศษ พร้อมสอบต่อกรณีแพงเกินสมควรหรือไม่

กรมการค้าภายใน (DIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังย่านประตูผี “เจ๊ไฝ” หลังยูทูบเบอร์ชื่อดัง “พีชชี่” โพสต์สื่อออนไลน์เล่าประสบการณ์สั่งเมนูไข่เจียวปู ราคาในเมนู 1,500 บาท แต่ถูกเก็บจริง 4,000 บาท ตรวจสอบพบร้านมีการจำหน่าย ไข่เจียวปูแบบพิเศษ VVIP ในราคา 4,000 บาท แต่ไม่ระบุรายการและราคานี้ในเมนูอาหาร เข้าข่ายจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท พร้อมตรวจสอบต้นทุนเพิ่มเติมว่ามีการจำหน่ายแพงเกินสมควรหรือไม่ หากพบผิดกฎหมายจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เปิดเผยหลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ DIT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายหลังกระแสข่าวจากยูทูบเบอร์ “พีชชี่” ที่เผยว่าถูกคิดราคาไข่เจียวปูจริง 4,000 บาท ทั้งที่เมนูแสดงราคา 1,500 บาท
นายวิทยากร เปิดเผยว่า “จากการตรวจสอบหลักฐานและการชี้แจงของผู้ประกอบการ ร้านได้ยอมรับว่าทำเมนูไข่เจียวปูให้ลูกค้าเป็นแบบพิเศษ และไม่ได้มีการแสดงราคาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับเมนูพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนตัดสินใจสั่งอาหารจริง โดยแสดงไว้เพียงแค่ราคาจำหน่าย เมนูไข่เจียวปู ราคา 1,500 บาท ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย (เมนูพิเศษ) จึงเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้ว พร้อมกำชับให้ปิดป้ายราคาให้ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป”
ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 โดยปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การปรับเป็นพินัยประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้านค้าทั่วไป 1,000–2,000 บาท และนิติบุคคล 3,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้เป็นร้านค้าทั่วไป กรมฯ จึงพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยในอัตรา 2,000 บาท ซึ่งร้านได้ชำระค่าปรับแล้วในวันตรวจสอบ
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มว่า “ในประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควร DIT ได้ให้ร้านชี้แจงต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา หากพบว่าราคาจำหน่ายสูงเกินจริง จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
นายวิทยากร กล่าวว่า “กรณีนี้เป็นเคสที่จะย้ำเตือนร้านอาหาร รวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่มีหน้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ (เว้นแต่จำหน่ายถูกกว่า) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศ กกร. ในเว็บไซต์กรมการค้าภายใน
ทั้งนี้ สำหรับผู้บริโภคและประชาชนที่พบเห็นร้านอาหารไม่ปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดให้ชัดเจน หรือสงสัยว่าตั้งราคาสูงเกินจริง สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วน DIT โทร. 1569 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเหมาะสม