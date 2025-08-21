xs
ศาล รธน.ไต่สวน"อุ๊งอิ๊ง"เสร็จแล้ว เลื่อนส่งคำแถลงการณ์ปิดคดีให้เร็วขึ้นเป็น 25 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คดีคลิปเสียงสนทนาเสร็จแล้ว โดยเลื่อนส่งคำแถลงการณ์ปิดคดีให้เร็วขึ้นจาก 27 สิงหาคม เป็น 25 สิงหาคม และนัดวินิจฉัยตามกำหนดเดิม 29 สิงหาคม