ป.ป.ช.แจงผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ชี้ สตง.ปีนี้ไม่ได้ที่ 1 คะแนนถูกปรับลงเหลือเพียงผ่าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกเอกสารชี้แจงผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า สตง. ได้คะแนนรวมเพิ่มจาก 92.43 คะแนน (ปี 2567) เป็น 94.64 คะแนน จากการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) แต่ผลประเมินเชิงคุณภาพ (Rating Score) กลับถูกปรับลดจาก “ผ่านดี” เหลือเพียง “ผ่าน” เนื่องจากการประเมินด้านการรับรู้ของผู้รับบริการและประชาชน (EIT) ต่ำกว่าเกณฑ์ 85 คะแนน
ด้วยเหตุนี้ สตง.จึงไม่ได้รับรางวัล ITA Awards ในปีนี้ โดยรางวัลสูงสุดตกเป็นของ สถาบันพระปกเกล้า และรางวัลพัฒนาการโดดเด่นเป็นของ สำนักงานศาลยุติธรรม
ป.ป.ช. ย้ำว่า การประเมิน ITA ไม่ได้วัดเพียงด้านเอกสารหรือการเปิดเผยข้อมูล แต่ครอบคลุมมุมมองการมีส่วนร่วม การให้บริการแบบ E-Service และการลดโอกาสทุจริต พร้อมยืนยันจะพัฒนาเกณฑ์การประเมินต่อเนื่อง โดยปี 2569 จะมีการปรับปรุงตามแผนแม่บทชาติ (2571–2575) เพื่อยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ และช่วยผลักดันดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดีขึ้น