หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 2.13 จุด มูลค่าซื้อขาย 24,787.86 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,246.00 จุด ปรับลง 2.13 จุด หรือ 0.17 % มูลค่าซื้อขาย 24,787.86 ล้านบาท