ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต​ เดินหน้าสำรวจพะยูนในอ่าวพังงา ตามมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล​ พบพะยูนสุขภาพดี

นายไพศาล บุญสวัสดิ์ จากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) เปิดเผยผลการสำรวจประชากรพะยูนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสำรวจสัตว์ทะเลหายาก
ผลการสำรวจพบพะยูน 1 ตัว บริเวณเกาะพระอาดเฒ่า และจากการประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าพะยูนตัวดังกล่าวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีพฤติกรรมการดำน้ำและกินอาหารตามปกติ โดยมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Body Condition Score หรือ BCS = 3/5) และมีอัตราการหายใจที่สม่ำเสมอ 3-4 ครั้งใน 5 นาที ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศในพื้นที่อ่าวพังงา
การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณที่ดีต่อประชากรพะยูนในประเทศไทย แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต มุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจนี้เพื่อวางแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป เพื่อให้พะยูนและสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในท้องทะเลไทยได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์