"หมอธีระ"เผยภาพรวมโรคที่เฝ้าระวังในปัจจุบัน ชี้ตั้งแต่ต้นปีโควิดนำโด่งสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ 4 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าภาพรวมโรคที่เฝ้าระวัง ณ ปัจจุบัน
ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ โควิดนำโด่ง ป่วยรักษาในรพ.ไปราว 6 แสนราย ตายไป 245 ราย อัตราป่วยตายสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ 4 เท่า
แม้ในช่วงนี้ อุจจาระร่วง และไข้หวัดใหญ่ จะเป็นสองอันดับแรกที่พบบ่อยก็ตาม แต่จำนวนเสียชีวิตและอัตราตายน้อยกว่ามาก
แต่ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีป่วยจากโควิด-19 ไปกว่า 9,000 ราย และตายไป 8 ราย ในขณะที่อุจจาระร่วงและไข้หวัดใหญ่ ตายไปอย่างละ 1 ราย
ในขณะที่ไข้เลือดออกเป็นอีกโรคที่ต้องระวังให้ดี เพราะแต่ละสัปดาห์ป่วยกันเกือบ 2,000 ราย และเสียชีวิตไปถึง 7 ราย