"อัษฎางค์"วิเคราะห์ 5 ข้อ ถ้าสองพ่อลูกถูกตัดสินว่ารอดจะเกิดอะไรขึ้น?

นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก “เอ็ดดี้ อัษฎางค์” ระบุว่า ถ้าสองพ่อลูกถูกตัดสินว่ารอด จะเกิดอะไรขึ้น???
#อัษฎางค์ยมนาค #อ่านเกมอำนาจ
เป็นคำถามที่เรียกว่า ￼ “what if scenario” หรือการจำลองฉากทัศน์ ถ้าศาลตัดสินว่า ทั้งทักษิณและแพทองธาร “รอด” จากคดีใหญ่ที่กำลังเผชิญอยู่ จะเกิดแรงสะเทือนทางการเมืองไทยหลายชั้น
1. ผลทางการเมืองทันที
• ความมั่นคงของรัฐบาล: พรรคเพื่อไทยและพันธมิตรจะหายใจโล่งขึ้นทันที
• ฝ่ายตรงข้าม: ฝ่ายตรงข้ามจะตีความว่าเป็น “ชัยชนะของตระกูลชินวัตร” และอาจสร้างแรงต่อต้าน-ชุมนุม หรือใช้วาทกรรมว่า “กฎหมายมีไว้เพื่อใคร” เพื่อกดดันสังคม
• ฐานเสียงประชาชน: ฐานมวลชนเพื่อไทยจะยิ่งฮึกเหิม
2. ผลต่อสถาบันการเมืองและตุลาการ
• ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม: ฝ่ายหนึ่งจะเห็นว่า “ศาลเป็นอิสระ” ตัดสินให้รอดโดยไม่หวั่นแรงกดดันการเมือง แต่ฝ่ายตรงข้ามจะมองว่าเป็น “double standard” ทำให้ความศรัทธาในสถาบันตุลาการถูกสั่นคลอนต่อไป
• การเมืองเชิงโครงสร้าง: สะท้อนว่ากลไกตรวจสอบอาจไม่สามารถถ่วงดุลตระกูลการเมืองขนาดใหญ่ได้เต็มที่
3. ผลทางยุทธศาสตร์
• การกลับมาเต็มตัวของทักษิณ: หากพ้นเงื่อนไขทางกฎหมาย ทักษิณจะสามารถปรากฏตัวในสังคมอย่างเปิดเผยมากขึ้น และอาจแปลงสภาพจาก “นักโทษที่ถูกผ่อนผัน” เป็น “รัฐบุรุษเงา”
• แพทองธาร: การรอดพ้นจากคำวินิจฉัยทำให้สถานะนายกรัฐมนตรี แข็งแกร่งขึ้น และตอกย้ำว่า “ยุคชินวัตรรุ่นใหม่” ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ
• สมการอำนาจ: ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่
4. ผลต่อเศรษฐกิจและต่างประเทศ
• เสถียรภาพการเมือง: การรอดพ้นอาจสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดในระยะสั้น เพราะความเสี่ยงความไม่แน่นอนหายไป แต่ถ้าเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านในประเทศ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่
• มิติระหว่างประเทศ: ภาพลักษณ์ “ทักษิณคัมแบ็ก” อาจทำให้ต่างประเทศมองว่าไทยเข้าสู่ช่วง Consolidation (การรวมศูนย์อำนาจทางการเมือง) ภายใต้ตระกูลเดียว
5. ฉากทัศน์ระยะกลาง
• Best-case: ทักษิณ–แพทองธารกลายเป็น “คู่ขนานอำนาจ” พ่อเป็นที่ปรึกษา ลูกเป็นผู้นำ
• Worst-case: การต่อต้านปะทุ เกิดการชุมนุมใหญ่และความตึงเครียดใหม่ เพราะอีกฝ่ายไม่ยอมรับ
สรุปคือ หากทั้งสอง “รอด” ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็น การเปิดฉากเกมใหม่ ที่จะตัดสินว่าไทยจะไปสู่เสถียรภาพ หรือเข้าสู่รอบใหม่ของความขัดแย้ง ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามและวิธีที่รัฐบาลบริหารชัยชนะนี้