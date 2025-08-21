xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินไหวพม่า 5.4 ริกเตอร์ คนกรุงบนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เกิดแผ่นดินไหวพม่าขนาด 5.4 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร โดยผู้ที่อยู่ตึกสูงในกรุงเทพฯ รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน