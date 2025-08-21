xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 3.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,545.69 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,252.09 จุด ปรับขึ้น 3.96 จุด หรือ 0.32% มูลค่าซื้อขาย 3,545.69 ล้านบาท