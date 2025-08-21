xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"วิเคราะห์กรณีชั้น 14 หากศาลฎีกาวินิจฉัย“ทักษิณ”ยังไม่ได้รับโทษผลจะเป็นอย่างไร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชั้น 14 รพ.ตำรวจ

-มีคนถามว่า ในกรณีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่าคุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษตามคำพิพากษา ผลจะเป็นอย่างไร

-ผมตอบว่า ตามความเห็นผม การที่ศาลมีคำสั่งให้คุณทักษิณและผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเอง หากศาลวินิจฉัยว่าคุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษจริง ก็สามารถสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำตัวคุณทักษิณไปจำคุกได้ เพราะเป็นการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

-นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ของผม ผิดหรือถูกไม่รู้/