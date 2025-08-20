DSI- ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลฯ เชื่อมโยงพนันออนไลน์และบัญชีม้า มูลค่าเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายราชพฤกษ์ ชูดำ รองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน กรณี กลุ่มบุคคลละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่าน 9 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดหรือบุคคล หรือ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปสู่การพนันออนไลน์และบัญชีม้าในคดีพิเศษ 291/2565 โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จัดทำและเผยแพร่สัญญาณการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ซึ่งบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่สัญญาณอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2563 โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Tvsod .com , Bee789 . Com , Ballza .com , 7mscorethai .com , 7mscorethai .net , Dooballdotlink .com , Suckballhd .com , Amloin789 .com และ 77upth . com
และอีกหลายเว็บไซต์ได้เผยแพร่การถ่ายทอดสดโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ แต่ใช้เป็นช่องทางชักชวนให้เข้าสู่กิจกรรมการพนันออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น พนันฟุตบอล หวยออนไลน์ บาคาร่า สล็อต และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันที่มีฐานปฏิบัติการในต่างประเทศ จากพฤติการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และยังสร้างความเสียหายทั่วโลกจากการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมพนันออนไลน์ มูลค่ารวมกว่า 240 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงดำเนินการสืบสวนขยายผล และพบเส้นทางการเงินผ่านบัญชีม้ากว่า 150 บัญชี โดยในวันนี้ ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัญชีธนาคาร 8 รายการ บ้านพร้อมที่ดิน 60 ตารางวา 1 หลัง ราคาประเมิน 6,990,000 บาท รถกระบะ 1 คัน รถมอเตอร์ไซต์ฮาเล่ 1 คัน รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 1 คัน การสืบสวนยังสามารถจำแนกกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีม้าในการรับโอนและหมุนเวียนเงิน มีทั้งผู้ที่มีฐานะยากจน บุคคลต่างด้าว ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เปิดบัญชีให้กับกลุ่มนายทุน และรับโอน ประมาณ 150 คน
2.กลุ่มผู้ดูแลเพจหรือแอดมิน พัฒนาระบบเว็บไซต์และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยทำหน้าที่รับเงิน และกดเงินประมาณ 15 คน
3.กลุ่มผู้ทำหน้าที่รับเงินสดและทำธุรกรรมทางการเงินส่งไปยังกลุ่มนายทุน ประมาณ 20 คน
4.กลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนทางการเงินและอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ประมาณ 10 คน
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายฐาน อาทิ ความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนัน ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศโดยจะเร่งรัดการสืบสวนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดที่เหลือ โดยเฉพาะผู้มีบทบาทสำคัญหรือผู้อยู่เบื้องหลัง มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำอีก