GISTDA เผย 5 จังหวัดอีสานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้ว 124,958 ไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1A ของวันที่ 20 สิงหาคม 2568 พบว่ามีพื้นที่บางส่วนของ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วทั้งสิ้น 124,958 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่