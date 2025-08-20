ธปท.ยันการจำกัดวงเงินโอน 50,000 บาท ไม่ได้โดนทุกคน

เพจธนาคารแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า การจำกัดวงเงินโอน 50,000 บาท ไม่ได้โดนทุกคน
1.สถาบันการเงินไม่ได้จำกัดวงเงินโอนของทุกคนที่ 50,000 บาท
2.ลูกค้าจะได้วงเงินเหมาะสมกับจำนวนเงินที่โอนตามปกติ (เช่น ปกติโอนเกิน 50,000 บาท ก็จะได้รับวงเงินสูงกว่า 50,000 บาท)
3.ยกเว้น ลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จึงจะถูกกำหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
a. เสี่ยงเป็นมิจฉาชีพ
b. สถาบันการเงินยังรู้จักน้อย
c. ปกติโอนไม่เกิน 50,000 บาท
4.ลูกค้ากลุ่ม b และ c สามารถติดต่อสถาบันการเงินขอวงเงินเพิ่มได้ โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
5.ลูกค้าสูงวัย สถาบันการเงินจะดูแลเป็นพิเศษ โดยปรับวงเงินให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนตามปกติ แต่ลูกค้าสามารถยืนยันขอใช้วงเงินเดิมได้