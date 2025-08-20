xs
"พิชิต"เผยเวทีพร้อม พี่น้องพร้อมยัง เจอกันที่ลานประชาชน รัฐสภา 21 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เวทีพร้อม
พี่น้องพร้อมยัง เจอกัน 21 ส.ค.68 ลานประชาชน รัฐสภา