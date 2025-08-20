xs
“ทนายเกิดผล”ชี้ปีนี้น่ามีโครงการทอดกฐินหาเงินสร้างรั้วกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา เชื่อได้เงินไม่น้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ โพสต์เฟซบุ๊กวานนี้ ระบุว่า กฐินปีนี้ น่าจะมีโครงการ #ทอดกฐินหาเงินสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชา ทั่วประเทศน่าจะได้เงินไม่น้อยนะครับ