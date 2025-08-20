กทม.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิรักษ์”กรณีเหตุแผ่นดินไหว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิรักษ์” (เพิ่มเติม) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน อาสาสมัคร และผู้แทนมูลนิธิ กรณีเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
นายชัชชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยเหลือ ไม่น่าเชื่อว่า 48 วัน เท่านั้น ก็สามารถฟื้นฟูความมั่นใจ ไปที่ไหนใครก็ชื่นชมทีมงานพวกเราทุกคน ไม่ได้ชมแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ขอบคุณพวกเราอีกครั้งที่ร่วมแรงร่วมมือ จนคลี่คลายสถานการณ์ได้ ขอขอบคุณในความเสียสละจากทุกหน่วยงาน ทุกคน และทุกๆ แรงกายแรงใจที่เป็นกำลังสำคัญสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้มาได้ คนไทยเราเมื่อถึงวิกฤตก็ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี
“ขอให้ทุกคนภูมิใจว่าตนเองเป็นพลังที่แท้จริงของมหานคร และได้มีส่วนร่วมในการสร้างกรุงเทพฯ ขอให้ทุกคนคงความดี ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือกันแบบนี้ ให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนตลอดไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
กรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิรักษ์” ให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมถึงภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน อาสาสมัคร และผู้แทนมูลนิธิ ที่สนับสนุนบุคลากรซึ่งมีความสามารถ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจ ตึกสตง. ถล่ม เขตจตุจักร สำหรับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มนคราภิรักษ์ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกรุงเทพมหานครที่มอบให้แก่ผู้ประกอบคุณความดี ที่สมควรได้รับการยกย่องในการทำคุณประโยชน์ เสียสละช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ในการนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี